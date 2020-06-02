Infiniti откажется от заднеприводных моделей 

План реструктуризации альянса Renault-Nissan-Mitsubishi для выхода из кризиса может сильно повлиять на премиальную марку Infiniti. Итогом станет прекращение попыток угнаться за немецкими соперниками и упрощение модельной линейки.

Согласно антикризисной стратегии японской марки, она будет наращивать свои силы в Китае, Северной Америке и Японии, а также отвечать за автономные технологии и разработку электромоторов. Тем временем бренду Infiniti грозит смена курса и упрощение.

По данным издания Automotive News, премиальное подразделение может отказаться от заднеприводных моделей и предлагать более доступные переднеприводные Nissan с перелицованной внешностью для сокращения издержек на разработку и производство. Так, преемник модели Q50 может представлять собой приукрашенный Nissan Altima