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Infiniti откажется от заднеприводных моделей 

Авторамблер 2 часа назад
Infiniti откажется от заднеприводных моделей
Фото: Авторамблер
План реструктуризации альянса Renault-Nissan-Mitsubishi для выхода из кризиса может сильно повлиять на премиальную марку Infiniti. Итогом станет прекращение попыток угнаться за немецкими соперниками и упрощение модельной линейки.
Согласно антикризисной стратегии японской марки, она будет наращивать свои силы в Китае, Северной Америке и Японии, а также отвечать за автономные технологии и разработку электромоторов. Тем временем бренду Infiniti грозит смена курса и упрощение.
По данным издания Automotive News, премиальное подразделение может отказаться от заднеприводных моделей и предлагать более доступные переднеприводные Nissan с перелицованной внешностью для сокращения издержек на разработку и производство. Так, преемник модели Q50 может представлять собой приукрашенный Nissan Altima.
Разумеется, метаморфозы не произойдут с Infiniti в одночасье — до 2022-2023 года модельная линейка сохранит свой прежний вид и пополнится новинками, среди которых кроссовер QX55, бросающий вызов BMW X4.
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Автоновости , BMW X4 , Nissan , BMW , Nissan Altima
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