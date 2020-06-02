Россиянин судится с дорожниками из-за разбитого авто 

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Водитель грузового транспортного средства марки «КамАЗ» решил подать иск для судебного разбирательства на компанию «Павловскасфальтобетон».

Мужчина решил затребовать 277 000 руб. для компенсации убытков, которые возникли вследствие произошедшего ДТП. Авария случилась в мае месяце позапрошлого года на автотрассе, которая ведёт из Павловска в Мамон.

Грузовой автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие во время объезда ямы, которая образовалась на асфальте.

Как стало известно, водитель грузового авто предоставил в суде все доказательства, что он не нарушил ПДД.

Между тем, сотрудниками Госавтоинспекции отмечается, что в ходе разбирательств было установлено, что ДТП произошло по причине неровности автодорожного полотна.

Вследствие этого у мужчины имеются все шансы выиграть судебный процесс и получить от дорожной компании возмещение ущерба.

Специалисты отмечают, что вследствие действия режима самоизоляции, на российских дорогах стало появляться меньше новых повреждений асфальт-бетонного полотна.