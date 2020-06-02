Внедорожник Lada 4x4 уходит из Европы 

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До июня 2020 года автомобили реализовывались совместным предприятием АвтоВАЗа и компании Renault , которая владеет автомаркой Ladа. Уход с европейского рынка является вынужденным, так как в странах ЕС ужесточились экологические стандарты Евро-6, регулирующие количество выбросов вредных веществ в атмосферу.

Сейчас силовые агрегаты Lada 4x4 не соответствуют международным экологическим нормам. Будет ли компания АвтоВАЗ возвращаться на автомобильный рынок ЕС с обновленной моторной гаммой — пока неизвестно.

Согласно текущим нормам, новые машины, реализуемые в Евросоюзе, могут выбрасывать максимум 95 грамм вредных веществ на 1 километр пути. Текущий 1,7-литровый атмосферный двигатель Lada 4x4, выдающий 83 л.с., выделяет 216 грамм СО2 после сожжения топливо, что не допустимо.

Последняя партия европейских Lada 4x4 уже поступила на рынок ЕС. Когда машины будут распроданы, компания АвтоВАЗ прекратит поставки данной модели SUV, пишет СМИ.