Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Внедорожник Lada 4x4 уходит из Европы 

Car.ru 3 часа назад
Внедорожник Lada 4x4 уходит из Европы
Фото: Car.ru
Отечественный производитель машин АвтоВАЗ рассказал об окончании поставок внедорожников Lada 4x4 на авторынок Европейского союза.
До июня 2020 года автомобили реализовывались совместным предприятием АвтоВАЗа и компании Renault, которая владеет автомаркой Ladа. Уход с европейского рынка является вынужденным, так как в странах ЕС ужесточились экологические стандарты Евро-6, регулирующие количество выбросов вредных веществ в атмосферу.
Сейчас силовые агрегаты Lada 4x4 не соответствуют международным экологическим нормам. Будет ли компания АвтоВАЗ возвращаться на автомобильный рынок ЕС с обновленной моторной гаммой — пока неизвестно.
Согласно текущим нормам, новые машины, реализуемые в Евросоюзе, могут выбрасывать максимум 95 грамм вредных веществ на 1 километр пути. Текущий 1,7-литровый атмосферный двигатель Lada 4x4, выдающий 83 л.с., выделяет 216 грамм СО2 после сожжения топливо, что не допустимо.
Последняя партия европейских Lada 4x4 уже поступила на рынок ЕС. Когда машины будут распроданы, компания АвтоВАЗ прекратит поставки данной модели SUV, пишет СМИ.
Видео дня. Названо число арендованных автомобилей каршеринга
Car.ru: последние новости
Россиянин судится с дорожниками из-за разбитого авто Россиянин судится с дорожниками из-за разбитого авто Как будет происходить отмена нештрафуемых +20 км/ч рассказали эксперты Как будет происходить отмена нештрафуемых +20 км/ч рассказали эксперты На АвтоВАЗе работают над новым мотором для LADA На АвтоВАЗе работают над новым мотором для LADA
Комментарии
Автоновости , Lada , Renault , ЕС , Автоваз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Nissan объявил о масштабной реструктуризации
Nissan объявил о масштабной реструктуризации
Названы самые популярные подержанные автомобили в Москве
Названы самые популярные подержанные автомобили в Москве
Как будут отменять нештрафуемый порог +20 км/ч
Как будут отменять нештрафуемый порог +20 км/ч
Минкультуры оценило идею автокинотеатров
Минкультуры оценило идею автокинотеатров
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Видео
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
00:56
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение