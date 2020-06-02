В России предложили ввести новый штраф в 50 тысяч рублей

Министерство юстиций РФ предложило внести в будущий КоАП новый штраф в размере 50 000 рублей с лишением прав от двух до трех лет. Новым штрафом ведомство предлагает наказывать водителей, отказавшихся проходить медицинское освидетельствование, если в машине присутствуют несовершеннолетние до шестнадцати лет.

Подобный штраф является самым высокой санкцией, предусмотренной для российских водителей, являющихся физическими лицами. Согласно новому документу, наказание за вождение в нетрезвом виде останется прежним. В настоящий момент за отказ от прохождения медицинского освидетельствования полагается штраф в размере 30 000 рублей, а также лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Присутствие детей в автомобиле во время вождения в состоянии алкогольного опьянения по новому законопроекту будет является отягчающим обстоятельством. В этом случае водитель будет оштрафован на 50 000 рублей и лишен прав сроком от двух до трех лет. По мнению чиновников, подобные санкции должны способствовать увеличению ответственности автомобилистов, передвигающихся с несовершеннолетними пассажирами.

В настоящий момент новая редакция КоАП проходит экспертизу, которая должна завершиться до конца 2020 года. Если поправки будут приняты, документ вступит в силу с первого января 2021 года.

В конце апреля стало известно, что в новой редакции КоАП появится ответственность за нарушение режима тишины, а также за бездействие. Под данную статью могут привлечь автомобилистов, намеренно не выключающих срабатывающую по ночам сигнализацию.