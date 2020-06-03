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В России ужесточат правила регистрации тюнинга 

Car.ru 8 часов назад
В России ужесточат правила регистрации тюнинга
Фото: Car.ru
Начиная со следующего месяца любителям тюнинга придётся регистрировать не только серьёзные вмешательства в конструкцию автомобиля, но и газобаллонное оборудование, лебёдку и даже установленный фаркоп.
В прошлом году Евразийская экономическая комиссия решила отложить Государственный Стандарт 33670 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия». Отсрочка заканчивается и он вступит в силу 1 июля 2020 года.
Car.ru
Новый ГОСТ заставляет проходить регистрацию всех изменений транспортного средства в Госавтоинспекции и для этого предоставлять документы из аккредитованных лабораторий, которые подтверждают безопасность внесённых новшеств. Год назад комиссия признала невозможность введения ГОСТа, так как на всю Россию приходилось только 17 таких организаций. Тогда экспертиза изменений проходила по присланным снимкам, теперь такая возможность исключается. Автовладельцу нужно будет предоставить доработанный автомобиль для составления заключения.
Car.ru
Изменения, требующие регистрации, касаются не только серьёзного тюнинга, но и газобаллонного оборудования, лебедок, силовых бамперов, фаркопов и даже дополнительных багажников.
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Автоновости , ГИБДД , Евразийская экономическая комиссия
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