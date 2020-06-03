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Появление обновлённой Lada Vesta отложили на 2021 год 

Motor.ru и ещё 1 4 часа назад
Обновление Lada Vesta отложили на 2021 год
Фото: Motor.ru
СМИ узнали о переносе сроков появления обновлённой Lada Vesta: новинка встанет на конвейер не в 2020 году, как предполагалось изначально, а в 2021-м.
Как сообщает портал Лада. Онлайн со ссылкой на источник на заводе, рестайлинговая Vesta до сих пор существует только в виде 3D-модели, хотя макет был сделан ещё в 2019 году.
Ожидается, что обновлённая Lada Vesta обзаведется светодиодной оптикой, причем фары будут не линзо­ванными, а рефлекторными, по аналогии с кроссовером Renault Arkana. Журналисты озвучили предположение, что задержка с выпуском модели может быть связана с простоем на заводе поставщика во Франции из-за пандемии коронавируса. Однако в «АвтоВАЗе» называют информацию СМИ «слухами» и предлагают дождаться официального релиза. Сроки появления рестайлинговой Vesta при этом не уточняются.
Ранее стало известно, что в течение 2020 года Lada Vesta все же получит небольшое обновление — модель обзаведется новым мультимедийным комплексом «Яндекс. Авто», который пока доступен только для самой дорогой версии XRay Cross Instinct.
На сегодняшний день цены на седан Vesta варьируются от 644,9 тысячи до 964,9 тысячи рублей. Универсал обойдется минимум в 732,9 тысячи рублей, а Cross-версии — в 791,9 тысячи и 830,9 тысячи рублей соответственно. Самой дорогой автомобиль в семействе, Lada Vesta Sport, стоит 1,057 миллиона рублей.
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Автоновости , Lada Vesta , Lada , Renault , Автоваз
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