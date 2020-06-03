BlaBlaCar объявил о возобновлении работы в России 

Сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar заявил, что возобновляет работу в России, которая была приостановлена из-за эпидемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня, после постепенного восстановления транспортного сообщения между регионами, BlaBlaCar объявляет о возобновлении работы в России и внедрении дополнительных мер безопасности», — сообщили в пресс-службе компании.

Среди новых мер безопасности, которые вводит BlaBlaCar, — ограничение числа мест для бронирования, а также внедрение опции, которая предусматривает поездку только одного пассажира на заднем сидении машины.