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BlaBlaCar объявил о возобновлении работы в России 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
BlaBlaCar объявил о возобновлении работы в России
Фото: ТАСС
Сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar заявил, что возобновляет работу в России, которая была приостановлена из-за эпидемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.
«Сегодня, после постепенного восстановления транспортного сообщения между регионами, BlaBlaCar объявляет о возобновлении работы в России и внедрении дополнительных мер безопасности», — сообщили в пресс-службе компании.
Среди новых мер безопасности, которые вводит BlaBlaCar, — ограничение числа мест для бронирования, а также внедрение опции, которая предусматривает поездку только одного пассажира на заднем сидении машины.
«Рамблер» писал, что ранее BlaBlaCar перестал работать в Крыму. В технической поддержке сервиса объяснили приостановку работы на полуострове ограничительными мерами Евросоюза.
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Автоновости , ЕС , РИА Новости
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