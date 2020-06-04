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В России будут по-новому бороться с фальшивыми техосмотрами 

Car.ru 7 часов назад
С фальшивыми техосмотрами будут бороться по-новому
Фото: Car.ru
Премьер-министром России Михаилом Мишустиным было подписано постановление об усилении контроля за организацией и проведением технического осмотра автомобилей.
Талоны техосмотра были заменены диагностическими картами почти 10 лет назад и тогда же контроль за прохождением ТО российскими автомобилистами отдали в руки страховых компаний. Сейчас многие отечественные водители воспринимают стоимость этого документа, как очередной обязательный платёж.
По информации Госавтоинспекции, основная часть автовладельцев не проходит проверку автомобилей на пунктах ТО, а просто покупает диагностические карты. Российское правительство решило увеличить наказание для станций технического осмотра, которые не проводят тестирование автомобиля, а просто торгуют необходимыми документами.
В подписанном постановлении сказано, что работниками ведомства будут посещаться станции техосмотра под видом обычных автомобилистов, где они будут пытаться приобрести диагностическую карту без осмотра автомобиля.
ГИБДД также планирует выявлять нарушающие станции ТО и составить приказ с «индикаторами риска». Такими «индикаторами» станет большое количество выданных ДК, а также частые ошибки при оформлении документов.
Особый интерес контролирующих органов будут вызывать неисправные автомобили на дороге, которые успешно прошли техосмотр.
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Автоновости , Михаил Мишустин , Правительство РФ , ГИБДД
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