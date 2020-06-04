ГАЗ планирует выпускать новую «Волгу» на базе Skoda Octavia A8 

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Горьковский автомобильный завод планирует возродить сборку седана «Волга». Как сообщают информированные источники, в разработке новой модели примут участие инженеры концерна Volkswagen и основой для неё станет Skoda Octavia A8.

Сейчас сотрудничество немецкого производителя и компании «Группа ГАЗ» ограничивается сборкой на заводе в Нижнем Новгороде различных автомобилей Skoda. Volkswagen Group планирует расширить сотрудничество и выпустить совместную модель.

Производство «Волги» планируется на сборочных линиях, предназначенных для выпуска модели Volga Siber, которая стала последним автомобилем «ГАЗ», представленным под собственным брендом.

Несмотря на унификацию технического оснащения будущего седана с Skoda Octavia, кузов автомобиля станет уникальным. Также модель сможет похвастать более демократичной ценой, сообщает Территория Новостей.

Планируется, что новая «Волга» превзойдёт Skoda Octavia A8 по габаритам, а значит пассажирам будет доступен дополнительный простор и по этому показателю новинка будет достойно конкурировать в сегменте D и E.

Многие российские автолюбители скучают по вальяжному, спокойному и величественному характеру ГАЗ-24, а значит новая «Волга» однозначно найдет большое количество поклонников в России и странах СНГ.