Власти Москвы уничтожат базу цифровых пропусков

База данных системы цифровых пропусков будет уничтожена по окончании пандемии, пообещал мэр Москвы Сергей Собянин. Хранение таких данных в нормальное время может быть расценено как нарушение прав граждан.

По словам мэра столицы, использование данных приложения "Социальный мониторинг" и пропускной системы возможно только в чрезвычайных ситуациях.

При этом, по мнению Собянина, самоизоляция даст мощный стимул в развитии различных сервисов и инструментов для удаленного взаимодействия.

"Во многом неповоротливая машина госрегулирования станет более подвижной. Многие процессы пойдут быстрее. И самое главное, отпадет всякая шелуха ненужной суеты. Мы больше будем ценить жизнь и простые человеческие радости", — сказал мэр в интервью ТАСС.

Пропускной режим в Москве был продлен до 14 июня. Для езды по столице на личном и общественном транспорте необходим спецпропуск, который можно оформить на сайте mos.ru. Нарушение пропускного режима карается штрафом в размере 5 тыс. руб.

Ранее власти упростили обжалование штрафов, выписанных за езду без пропуска. Специалисты МАДИ проанализировали, по каким причинам водители чаще всего бывают не согласны с вынесенным штрафом, и на основании этого приготовили семь форм заявлений. Обращение можно подать также через портал mos.ru.