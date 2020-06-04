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Власти Москвы уничтожат базу водительских пропусков 

Авторамблер и ещё 2 3 часа назад
Власти Москвы уничтожат базу цифровых пропусков
Фото: Авторамблер
База данных системы цифровых пропусков будет уничтожена по окончании пандемии, пообещал мэр Москвы Сергей Собянин. Хранение таких данных в нормальное время может быть расценено как нарушение прав граждан.
По словам мэра столицы, использование данных приложения "Социальный мониторинг" и пропускной системы возможно только в чрезвычайных ситуациях.
При этом, по мнению Собянина, самоизоляция даст мощный стимул в развитии различных сервисов и инструментов для удаленного взаимодействия.
"Во многом неповоротливая машина госрегулирования станет более подвижной. Многие процессы пойдут быстрее. И самое главное, отпадет всякая шелуха ненужной суеты. Мы больше будем ценить жизнь и простые человеческие радости", — сказал мэр в интервью ТАСС.
Пропускной режим в Москве был продлен до 14 июня. Для езды по столице на личном и общественном транспорте необходим спецпропуск, который можно оформить на сайте mos.ru. Нарушение пропускного режима карается штрафом в размере 5 тыс. руб.
Ранее власти упростили обжалование штрафов, выписанных за езду без пропуска. Специалисты МАДИ проанализировали, по каким причинам водители чаще всего бывают не согласны с вынесенным штрафом, и на основании этого приготовили семь форм заявлений. Обращение можно подать также через портал mos.ru.
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Автоновости , Другое , Сергей Собянин , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС , Mos.ru
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