Минтранс утвердил новые правила техосмотра 

Автомобили во время техосмотра будут фотографировать дважды — в начале и в конце процедуры техосмотра. Новые правила вступят в силу в 1 марта 2021 года.

Соответствующий приказ Минтранса появился на официальном портале правовых актов, сообщает "Коммерсантъ" в четверг.

Так, согласно приказу, автомобили, а также мотоциклы и грузовики будут фотографировать дважды. В случае с грузовыми авто на первом снимке должна быть видна передняя часть, а на втором — задняя часть прицепа.

На фото обязательно должен быть различим номер автомобиля, марка и цвет. В файлы будут "вшиты" данные о времени и месте сделанной фотографии, а также электронная подпись эксперта, проводившего ТО. Вес снимка не должен превышать 700 кб, а разрешение должно быть не менее 1280х720 пикселей.

Снимки будут храниться в единой базе техосмотра ЕАИСТО в течение пяти лет.

Правила заработают одновременно с реформой ТО, в рамках которой ужесточится наказание за торговлю "серыми" картами и езду без диагностики. Водителей без ТО станут штрафовать на 2 тыс. руб.