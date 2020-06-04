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Минтранс утвердил новые правила техосмотра 

Авторамблер и ещё 1 2 часа назад
Минтранс утвердил новые правила техосмотра
Фото: РИА "Новости" / Александр Кряжев
Автомобили во время техосмотра будут фотографировать дважды — в начале и в конце процедуры техосмотра. Новые правила вступят в силу в 1 марта 2021 года.
Соответствующий приказ Минтранса появился на официальном портале правовых актов, сообщает "Коммерсантъ" в четверг.
Так, согласно приказу, автомобили, а также мотоциклы и грузовики будут фотографировать дважды. В случае с грузовыми авто на первом снимке должна быть видна передняя часть, а на втором — задняя часть прицепа.
На фото обязательно должен быть различим номер автомобиля, марка и цвет. В файлы будут "вшиты" данные о времени и месте сделанной фотографии, а также электронная подпись эксперта, проводившего ТО. Вес снимка не должен превышать 700 кб, а разрешение должно быть не менее 1280х720 пикселей.
Снимки будут храниться в единой базе техосмотра ЕАИСТО в течение пяти лет.
Правила заработают одновременно с реформой ТО, в рамках которой ужесточится наказание за торговлю "серыми" картами и езду без диагностики. Водителей без ТО станут штрафовать на 2 тыс. руб.
В конце мая президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому россиянам на время пандемии разрешается покупать полис ОСАГО без техосмотра. Карту или свидетельство о прохождении техосмотра необходимо будет представить позднее — в течение одного месяца со дня отмены ограничений, но не позже 31 октября.
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Автоновости , Владимир Путин , Минтранс РФ
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