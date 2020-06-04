Америка жжёт: автосалоны попали под удар

Волна протестов, накрывшая США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, наносит ущерб бизнесу — в том числе автомобильной отрасли. Так, в Орландо группа мародеров вломилась на территорию автосалона и похитила 19 редких классических автомобилей, в том числе 64-летний Oldsmobile Super 88 и Ford Mustang GT 1998 года выпуска.

Среди других украденных машин коллекции Orlando Classic Cars числится коричневый спорткар Trans Am 1977 года, купе Oldsmobile Toronado 1969 года, 33-летний Oldsmobile 442 с пробегом 15 тыс. км и настоящая "капсула времени" — Cadillac Coupe Deville 1976 года с невероятными 2,4 тыс. км на одометре.

Благодаря широкой огласке в соцсетях и местных СМИ, всего за сутки удалось найти самый дорогой из пропавших автомобилей — Chevrolet Corvette 1962 года стоимостью 85 тыс. долларов (5,87 млн руб.). Еще восемь угнанных машин нашли во дворах многоквартирных домов.

Если набег на автосалон в Орландо выглядит как запланированная быстрая атака, то многие другие автосалоны просто попадают под "горячую руку" протестующих.

Нередко ценность автомобилей и вовсе не интересует злоумышленников: к примеру, ворвавшиеся в салон Mercedes в Окленде мародеры изрисовали несколько машин краской и подожгли спорткар AMG GT.