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На Садовое кольцо хотят вернуть трамваи 

Авторамблер 2 часа назад
На Садовое кольцо хотят вернуть трамваи
Фото: Авторамблер
На круговую центральную автомагистраль Москвы предложили вернуть исторический транспорт — трамваи, которые курсировали по Садовому кольцу до 1940-х годов прошлого века.
Проект "Трамвай на Садовом" разработал фонд "Городские проекты" активиста и блогера Ильи Варламова. По мнению авторов, возвращение трамваев поможет побороть пробки и повысить провозную способность улицы с нынешних 1,57 тыс. до 15 тыс. человек в час.
Трамвайные пути предлагается продолжить в основном по центру дороги, в некоторых местах — на краю проезжей части. Пространство под рельсами засеют травой, вдоль трамвайных линий высадят деревья. При этом бордюры, установленные в рамках программы "Моя Улица", останутся на месте.
По прогнозам создателей, сужение дороги из-за дополнительных полос шириной от 3,25 м до 4 м не вызовет дополнительного уплотнения потока машин на дороге, а поспособствует внимательности водителей за рулем и предотвратит опасные маневры.
"После организации выделенной трамвайной линии те, кто ценит своё время, пересядут на трамвай. На дороге останутся только водители, по объективным причинам не имеющие возможности обойтись без автомобиля, а таких на дорогах подавляющее меньшинство", — отмечается на сайте проекта.
Кроме этого, авторы предлагают обустроить новые велосипедные дорожки, наземные переходы, которые станут безопаснее из-за ожидаемого успокоения трафика, и новые парковочные места.
Какой эффект в действительности может оказать возвращение трамваев на трафик на Садовом — большой вопрос. Однако возможные ДТП с участием электрических ТС могут обернуться крупными неприятностями для москвичей: ранее сообщалось, что с мужчины, поцарапавшего трамвай, вновь требуют выплаты 1,5 млн руб. за утрату товарной стоимости.
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Автоновости , Илья Варламов
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