Tesla пошла на уступки в Европе ради скандальной фабрики 

Критика и протесты со стороны защитников окружающей среды в Германии заставили американского производителя электромобилей Tesla пойти на уступки и пересмотреть планы относительно строительства первой фабрики в Европе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на местные власти.

Компания в течение двух недель представит обновленные планы по возведению завода с учетом требований защитников природы. Так, Tesla собирается снизить забор чистой воды, необходимой для работы фабрики, и уменьшить выброс загрязненной. Это было одним из главных требований экологов. Ожидается, что первые электромобили сойдут с конвейера предприятия в первой половине 2021 года.

Скандал вокруг компании начался в январе 2020 года. Помимо опасений по поводу нарушения водоснабжения он был спровоцирован масштабной вырубкой лесов для строительства предприятия. Защитники природы подали на компанию в суд и даже добились временной приостановки уничтожения деревьев. Однако после рассмотрения иска суд Бранденбурга встал на сторону американской компании.