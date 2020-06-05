Страховщики несут убытки по ОСАГО и каско 

Страховые компании несут порядочные убытки по ОСАГО и каско в период самоизоляции. Размер средней выплаты по каско в апреле вырос на 28% в Москве по сравнению с мартом.

Такое явление наблюдалось ещё до карантина: к примеру, в феврале рост выплат составил 14%. По ОСАГО в марте средний размер выплат вырос на 21%, в апреле — на 48%, пишут «Известия». Убытки страховщиков стремительно увеличиваются из-за аварийности, к тому же невозможно достоверно установить, пользовались автовладельцы своими машинами или нет.

За три месяца самоизоляции число аварий снизилось, однако, смертность от ДТП уменьшилась мало: из-за пустых дорог водители разгоняются до 150 км/ч. На этом фоне увеличился рост востребованности каско — даже если машина стоит без движения, не исключает её повреждение вандалами, неосторожными водителями или стихией.

Спрос на каско обусловлен ещё и увеличением случаев проникновения в машины на фоне всеобщей безработицы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тариф ОСАГО может быть повышен не только для злостных нарушителей ПДД, но и для законопослушных водителей, например, из-за стиля вождения. Страховщикам даст на это право последняя редакция поправок в закон об ОСАГО.