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«Ъ»: в России началось тестирование онлайн-тахографов 

ТАСС и ещё 5 2 часа назад
В России началось тестирование онлайн-тахографов
Фото: РИА Новости
Тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе могут быть переведены все новые грузовые автомобили и автобусы, началось в России. Об этом в пятницу сообщает издание "Коммерсантъ".
По его информации, новая система позволит отслеживать и выписывать штрафы за нарушение скоростного режима, а также режима труда и отдыха водителей на основании тех данных, которые будут переданы с помощью онлайн-тахографа. Собеседники "Коммерсанта" пояснили, что меры по внедрению таких устройств позволят уменьшить нагрузку на инспекторов на дорогах, сократить их число и автоматизировать процесс обработки данных.
В Министерстве транспорта РФ разработали законопроект об онлайн-тахографии, его внесение в правительство запланировано на осень текущего года. Вступление закона в силу предполагается через год для Москвы и Московской области и через два года для остальных регионов РФ. В Минтрансе также отметили изданию, что законопроект подразумевает оборудование онлайн-тахографами только новых автомобилей. Уже установленные тахографы могут использоваться до конца срока службы.
Внедрение системы планируется через пилотный проект при комплектации автобусов и троллейбусов в рамках обновления общественного транспорта. Первоначально в проекте примут участие 20 крупнейших городских агломераций.
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Автоновости , Бортжурнал , Минтранс РФ , Газета "Коммерсантъ"
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