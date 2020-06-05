На Кутузовском проспекте в Москве остановили автомобиль частного лица, на который были нанесены цветографические схемы Следственного комитета (СК) России. О этом пишет «Российская газета» со ссылкой на столичное управление МВД.
Инцидент произошел 24 мая. Сотрудники ГИБДД остановили машину и выяснили, что автомобиль принадлежит не СК, а частному лицу. За рулем в этот момент находился не собственник.
Как утверждает Telegram-канал Mash, речь идет об автомобиле блогера Гусейна Гасанова. Когда машину остановили сотрудники ГИБДД, за рулем был не сам блогер, а его водитель.
По данным Mash, на водителя составили протоколы и обязали убрать наклейки. Канал опубликовал видео с Land Cruiser, обклеенным символикой СК, в окружении машин полиции.
Как писал «Рамблер», ранее в Крыму задержали автомобиль Lada с надписью «отдел по борьбе с коронавирусом COVID-19» и тонировкой, не соответствующей регламенту. У 23-летнего водителя также не было страховки. На него составили три протокола, тонировку и надпись он удалил на месте по требованию полицейских.