Все новости на карте

Инцидент произошел 24 мая. Сотрудники ГИБДД остановили машину и выяснили, что автомобиль принадлежит не СК, а частному лицу. За рулем в этот момент находился не собственник.

Как утверждает Telegram-канал Mash, речь идет об автомобиле блогера Гусейна Гасанова . Когда машину остановили сотрудники ГИБДД, за рулем был не сам блогер, а его водитель.

По данным Mash, на водителя составили протоколы и обязали убрать наклейки. Канал опубликовал видео с Land Cruiser, обклеенным символикой СК, в окружении машин полиции.