МВД отказалось вводить новые дорожные указатели 

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Речь идет о дополнительных указателях, извещающих о начале и окончании зоны действия фиксации правонарушений.

Автором инициативы выступил общероссийский народный фронт (ОНФ). В середине мая 2020 года он обратился в МВД с предложением добавить на дорогах знаки, оповещающие о начале и окончании зоны автоматического контроля.

Другим пожеланием стала установка аналогичных знаков на участках мониторинга средней скорости движения. В ОНФ отметили, что их просьба связана с поручениями Владимира Путина , который он дал еще в 2018 году. Смысл сводился к тому, чтобы не прятать средства фиксации на дороге.

Многие эксперты отмечают, что возможное нововведение невыгодно, прежде всего, столичным властям . Ведь установленные тайком камеры приносят стабильный и крупный доход.