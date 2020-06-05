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МВД отказалось вводить новые дорожные указатели 

Car.ru 1 час назад
МВД отказалось вводить новые дорожные указатели
Фото: Car.ru
Речь идет о дополнительных указателях, извещающих о начале и окончании зоны действия фиксации правонарушений.
Автором инициативы выступил общероссийский народный фронт (ОНФ). В середине мая 2020 года он обратился в МВД с предложением добавить на дорогах знаки, оповещающие о начале и окончании зоны автоматического контроля.
Другим пожеланием стала установка аналогичных знаков на участках мониторинга средней скорости движения. В ОНФ отметили, что их просьба связана с поручениями Владимира Путина, который он дал еще в 2018 году. Смысл сводился к тому, чтобы не прятать средства фиксации на дороге.
Многие эксперты отмечают, что возможное нововведение невыгодно, прежде всего, столичным властям. Ведь установленные тайком камеры приносят стабильный и крупный доход.
Кроме того, в МВД отметили, что предложение ОНФ противоречит методике, разработанной недавно совместными усилиями Минтранса и ГИБДД. Она говорит о размещении информации о фиксации в пределах населенных пунктов. Правда, юристы указывают на то, что документ носит рекомендательный характер.
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Автоновости , Владимир Путин , Минтранс РФ , ГИБДД , Правительство Москвы , МВД
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