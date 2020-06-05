Правила получения медсправок для водителей решили изменить

В министерстве предложили сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя при получении медицинской водительской справки лишь в том случае, если нарколог выявит симптомы употребления.

Как сообщал «Рамблер», в 2019 году Минздрав намеревался увеличить объем исследований при получении или замене водительских прав. После крайне негативной реакции общественности на проект вступление изменений в силу было отложено.