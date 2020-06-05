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Правила медосвидетельствования водителей решили изменить 

Вероника Полынина и ещё 14 58 минут назад
Правила получения медсправок для водителей решили изменить
Фото: depositphotos.com
Минздрав России подготовил проект поправок к правилам медицинского освидетельствования водителей, сообщает РИА «Новости».
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В министерстве предложили сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя при получении медицинской водительской справки лишь в том случае, если нарколог выявит симптомы употребления.
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году Минздрав намеревался увеличить объем исследований при получении или замене водительских прав. После крайне негативной реакции общественности на проект вступление изменений в силу было отложено.
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Автоновости , Минздрав РФ , РИА Новости
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