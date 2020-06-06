Названы «подводные камни» нового КоАП для автолюбителей

Эксперты издания «Автовзгляд» сообщили читателям о нескольких неприятных сюрпризах, которые российские автовладельцы обнаружат в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Документ уже был опубликован Министерством юстиции РФ

В обновленной редакции кодекса, по словам журналистов, не говорится о том, что автоматическая фиксация нарушений должна производиться только специальным оборудованием без участия человека. Таким образом, полагают специалисты, авторы проекта узаконили работу мобильных приложений, наподобие «Помощник Москвы», с помощью которого любой обладатель смартфона может зафиксировать даже неочевидное нарушение ПДД. Авторы статьи напоминают, что подобная инициатива щедро поощряется столичными властями : в частности, активистам предоставляют бесплатный проезд на общественном транспорте.

Еще один неприятный сюрприз касается наказание за оставление во дворах брошенных автомобилей. Авторы проекта предлагают привлекать к ответственности владельцев разукомплектованных машин, под коими понимают авто с отсутствием кузовных деталей, оптики, колес или шин, а также с разбитыми стеклами или вовсе сгоревшие автомобили.

«Если ты снял со своей машины одно колесо и повез его в шиномонтаж латать дыру, твое стоящее во дворе авто будет официально считаться разукомплектованным», — отмечается в статье.

Учитывая, что, например, в столице любой прохожий может в этом случае воспользоваться «Помощником Москвы», то владелец такого авто гарантированно получит штраф. Причем позже доказать что-либо водителю будет крайне трудно, резюмируют журналисты.