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СМИ рассказали о «подводных камнях» нового КоАП для автолюбителей 

Павел Тиунов 1 час назад
Названы «подводные камни» нового КоАП для автолюбителей
Фото: РИА Новости
Эксперты издания «Автовзгляд» сообщили читателям о нескольких неприятных сюрпризах, которые российские автовладельцы обнаружат в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Документ уже был опубликован Министерством юстиции РФ.
В обновленной редакции кодекса, по словам журналистов, не говорится о том, что автоматическая фиксация нарушений должна производиться только специальным оборудованием без участия человека. Таким образом, полагают специалисты, авторы проекта узаконили работу мобильных приложений, наподобие «Помощник Москвы», с помощью которого любой обладатель смартфона может зафиксировать даже неочевидное нарушение ПДД. Авторы статьи напоминают, что подобная инициатива щедро поощряется столичными властями: в частности, активистам предоставляют бесплатный проезд на общественном транспорте.
Еще один неприятный сюрприз касается наказание за оставление во дворах брошенных автомобилей. Авторы проекта предлагают привлекать к ответственности владельцев разукомплектованных машин, под коими понимают авто с отсутствием кузовных деталей, оптики, колес или шин, а также с разбитыми стеклами или вовсе сгоревшие автомобили.
«Если ты снял со своей машины одно колесо и повез его в шиномонтаж латать дыру, твое стоящее во дворе авто будет официально считаться разукомплектованным», — отмечается в статье.
Учитывая, что, например, в столице любой прохожий может в этом случае воспользоваться «Помощником Москвы», то владелец такого авто гарантированно получит штраф. Причем позже доказать что-либо водителю будет крайне трудно, резюмируют журналисты.
Видео дня. В июне откроется участок ЦКАД-5 от Можайского до Ново-Рижского шоссе
Комментарии
Автоновости , Минюст РФ , Правительство Москвы , АвтоВзгляд
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