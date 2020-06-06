Как автоворы откручивают болты-секретки 

Эксперты издания Car.ru рассказали читателям, как злоумышленники справляются с болтами-секретками, которые призваны противостоять преступным намерениям автоворов. Оказалось, что способов открутить замысловатый крепеж существует несколько.

Специалисты напоминают, что болты-секретки вкручиваются в стандартные для крепления колеса места, но имеют одно важное преимущество перед обычными болтами: затянуть и открутить их можно только с помощью специального ключа.

Неискушенные злоумышленники, отмечают опытные водители, обходят «секретки» с помощью грубой физической силы: они разбивают стекло, открывают багажник, вооружаются необходимым инструментом и откручивают болты.

Профессионалы снимают слепок с оригинального болта, изготавливают инструмент и только потом приступают к снятию колеса.

Более распространенный способ — это срезать головку болта с помощью отвертки и молотка, а оставшуюся часть крепежа захватить газовым ключом и открутить его.

Некоторые автоворы забивают в пазы секретки жало отвертки, которое в результате запрессовывается и в результате дает возможность легко провернуть головку.

Наконец, еще один преступный способ справиться с секреткой — высверлить в головке отверстия и поместить в них шпильку. После этого с помощью плоскогубцев болт хорошо проворачивается.