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Как автоворы откручивают болты-секретки 

Павел Тиунов 1 час назад
Как автоворы откручивают болты-секретки
Фото: РИА Новости
Эксперты издания Car.ru рассказали читателям, как злоумышленники справляются с болтами-секретками, которые призваны противостоять преступным намерениям автоворов. Оказалось, что способов открутить замысловатый крепеж существует несколько.
Специалисты напоминают, что болты-секретки вкручиваются в стандартные для крепления колеса места, но имеют одно важное преимущество перед обычными болтами: затянуть и открутить их можно только с помощью специального ключа.
Неискушенные злоумышленники, отмечают опытные водители, обходят «секретки» с помощью грубой физической силы: они разбивают стекло, открывают багажник, вооружаются необходимым инструментом и откручивают болты.
Профессионалы снимают слепок с оригинального болта, изготавливают инструмент и только потом приступают к снятию колеса.
Более распространенный способ — это срезать головку болта с помощью отвертки и молотка, а оставшуюся часть крепежа захватить газовым ключом и открутить его.
Некоторые автоворы забивают в пазы секретки жало отвертки, которое в результате запрессовывается и в результате дает возможность легко провернуть головку.
Наконец, еще один преступный способ справиться с секреткой — высверлить в головке отверстия и поместить в них шпильку. После этого с помощью плоскогубцев болт хорошо проворачивается.
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