Россияне не хотят возвращаться в общественный транспорт

Только 33 процента россиян, опрошенных изданием «АвтоВзгляд», заявили, что будут пользоваться общественным транспортом, каршериногом и такси после возвращения к привычной жизни после коронавируса.
Издание отмечает, что у этих людей нет другой возможности передвигаться.
Еще 37 процентов опрошенных заявили, что постараются ездить только на личном автомобиле, а 30 процентов респондентов решили пользоваться общественным транспортом только в случае крайней необходимости.
Как писал «Рамблер», по данным московского департамента транспорта, 5 июня количество поездок в метро выросло на сто тысяч по сравнению с прошлой неделей, число поездок на наземном транспорте — на 60 тысяч, на десять тысяч выросло количество поездок в пригородных электричках, а машин на дорогах стало 110 тысяч больше.