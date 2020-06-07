Россияне не хотят возвращаться в общественный транспорт

Только 33 процента россиян, опрошенных изданием «АвтоВзгляд» , заявили, что будут пользоваться общественным транспортом, каршериногом и такси после возвращения к привычной жизни после коронавируса.

Издание отмечает, что у этих людей нет другой возможности передвигаться.

Еще 37 процентов опрошенных заявили, что постараются ездить только на личном автомобиле, а 30 процентов респондентов решили пользоваться общественным транспортом только в случае крайней необходимости.