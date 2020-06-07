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Большинство россиян не захотели возвращаться в общественный транспорт 

Мария Иванова 5 часов назад
Россияне не хотят возвращаться в общественный транспорт
Фото: РИА Новости
Только 33 процента россиян, опрошенных изданием «АвтоВзгляд», заявили, что будут пользоваться общественным транспортом, каршериногом и такси после возвращения к привычной жизни после коронавируса.
Издание отмечает, что у этих людей нет другой возможности передвигаться.
Еще 37 процентов опрошенных заявили, что постараются ездить только на личном автомобиле, а 30 процентов респондентов решили пользоваться общественным транспортом только в случае крайней необходимости.
Как писал «Рамблер», по данным московского департамента транспорта, 5 июня количество поездок в метро выросло на сто тысяч по сравнению с прошлой неделей, число поездок на наземном транспорте — на 60 тысяч, на десять тысяч выросло количество поездок в пригородных электричках, а машин на дорогах стало 110 тысяч больше.
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Автоновости , АвтоВзгляд
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