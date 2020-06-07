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Aston Martin уволит несколько сотен сотрудников 

Motor.ru 4 часа назад
Aston Martin уволит несколько сотен сотрудников
Фото: Motor.ru
Пандемия коронавируса и последующее падение продаж привели к тому, что Aston Martin вынужден сокращать объёмы производства и увольнять персонал.
Последствия пандемии коронавирусной инфекции заставили пойти на крайние меры ещё одного автопроизводителя: как сообщает Reuters, теперь и Aston Martin уволит несколько сотен сотрудников. Британская марка, недавно получившая инвестиции в размере 560 миллионов евро от канадского инвестора Лоуренса Стролла, планирует сократить не менее 500 человек. По данным аналитиков, это поможет сэкономить компании почти 43 миллиона евро в нынешнем году. Aston Martin объясняет такое решение снижением объёмов производства автомобилей и связанных с этим убытками.
Вдобавок британцы сократят маркетинговый бюджет марки на текущий год, а также пересмотрят список заводских поставщиков и подрядчиков. За первый квартал 2020 года продажи Aston Martin сократились на 31%, стоимость акций компании упала на 78%, а убытки превысили 129 миллионов евро. Возглавлявший компанию последние шесть лет Энди Палмер ушёл в отставку, а новым гендиректором марки стал глава Mercedes-AMG Тобиас Мёрс.
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Автоновости , Aston Martin , Лоуренс Стролл , Энди Палмер
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