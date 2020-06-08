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Bentley объявила о выпуске 20-тысячного кроссовера 

Motor.ru 11 часов назад
Bentley объявила о выпуске 20-тысячного кроссовера
Фото: © Bentley
Сегодня вседорожник — самая востребованная модель в линейке Bentley; по итогам 2019 года на долю Bentayga пришлось 42 процента продаж марки. Ожидается, что до конца года будет представлена обновлённая версия кроссовера.
Производство Bentley Bentayga началось в марте 2016 года. Первоначально кроссовер оснащали только 608-сильным (900 Нм) W12 6.0, однако через полгода в гамме появилась дизельная версия с турбомотором V8 4.0 (435 лошадиных сил, 900 Нм), а к началу 2018-го дебютировала бензиновая Bentayga V8 с 550-сильным (770 Нм) турбомотором.
Весной того же года представили 449-сильную (700 Нм) бензин-электрическую версию с шестицилиндровым двигателем 2.9 V6, способную проезжать 50 километров без подключения ДВС. Год назад линейка пополнилась топ-версией Bentayga Speed с форсированным до 635 лошадиных сил турбомотором W12.
Середина жизненного цикла модели близка, так что скоро ожидается премьера рестайлинговой Bentayga — судя по закамуфлированным прототипам, обновлённый кроссовер отличится иной оптикой и слегка доработанными бамперами. Также вероятно оснащение новой информационно-развлекательной системой от Continental GT третьего поколения.
На той неделе Bentley рассказала о ещё одном историческом событии — в отставку отправлен двигатель V8 6.75 с шестидесятилетней историей. Теперь в моторной гамме Bentley остались силовые агрегаты, разработанные концерном Volkswagen.
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Автоновости , Кроссовер , Bentley Bentayga , Bentley , Volkswagen , VolksWagen
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