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В России изменятся правила медосвидетельствования водителей 

Авторамблер и ещё 1 2 часа назад
В РФ изменятся правила медосвидетельствования водителей
Фото: РИА "Новости" / Виталий Белоусов
Согласно новому проекту Минздрава, для получения медицинской справки водителей направят сдавать лабораторные тесты только в случае подозрения на алкоголизм.
Если нарколог во время осмотра обнаружит симптомы заболевания алкоголизмом или других расстройств, связанных с употреблением запрещенных веществ, водитель получит направление на анализы крови и мочи.
Правила вступят в силу с 1 июля 2020 года. При этом исследования не будут обязательными, отмечено в проекте.
В прошлом году Минздрав представил приказ, согласно которому тесты на алкоголизм должны были проходить все. В список обязательных процедур собирались включить анализы крови для определения маркера CDT, указывающего на заболевание алкоголизмом, и мочи для проверки на наличие психоактивных веществ.
Из-за огромных очередей, грядущего подорожания медицинских справок и критики президента Владимира Путина, вступление приказа в силу решили отложить. Глава государства назвал новые правила "чушью". При этом он поддержал введение обязательных тестов на наркотики и алкоголь, но отметил, что нужно "вводить это как-то с умом".
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Автоновости , Владимир Путин , Минздрав РФ
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