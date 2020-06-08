В РФ изменятся правила медосвидетельствования водителей

Согласно новому проекту Минздрава, для получения медицинской справки водителей направят сдавать лабораторные тесты только в случае подозрения на алкоголизм.

Если нарколог во время осмотра обнаружит симптомы заболевания алкоголизмом или других расстройств, связанных с употреблением запрещенных веществ, водитель получит направление на анализы крови и мочи.

Правила вступят в силу с 1 июля 2020 года. При этом исследования не будут обязательными, отмечено в проекте.

В прошлом году Минздрав представил приказ, согласно которому тесты на алкоголизм должны были проходить все. В список обязательных процедур собирались включить анализы крови для определения маркера CDT, указывающего на заболевание алкоголизмом, и мочи для проверки на наличие психоактивных веществ.