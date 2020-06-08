Российскую Kia Optima переименуют

Компания Kia переименует модель Optima в России — автомобиль будут продавать под индексом K5, как на южнокорейском и китайском рынках. Кроме того, покупателям предложат седан с парой новых моторов и двумя автоматическими коробками на выбор. Информацию об этом подтвердили в российском представительстве компании.
Российская Optima, она же K5, получит новый «атмосферник» объёмом два литра, который выдает 150 лошадиных сил и 192 Нм крутящего момента и работает в паре с шестиступенчатым «автоматом». Топовым станет 2,5-литровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском, развивающий 194 силы и 246 Нм крутящего момента. Он будет сочетаться с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.
Обе модификации получат передний привод, полностью независимую подвеску и колеса размером от 16 до 18 дюймов.
© Kia
Производство Kia K5 для России будет налажено на мощностях калининградского «Автотора», где в настоящее время собирают Optima. Ожидается, что новинка появится в стране в течение ближайших нескольких месяцев.
Пока Kia Optima продаётся в России с прежним названием, комплектуется 150-сильным двухлитровым мотором либо 2,4-литровым, который выдает 188 сил. Цены стартуют от 1 364 900 рублей. Optima входит в тройку самых продаваемых моделей Kia на российском рынке: за пять месяцев 2020 года в стране реализовали более шести тысяч экземпляров.