Российскую Kia Optima переименуют

Компания Kia переименует модель Optima в России — автомобиль будут продавать под индексом K5, как на южнокорейском и китайском рынках. Кроме того, покупателям предложат седан с парой новых моторов и двумя автоматическими коробками на выбор. Информацию об этом подтвердили в российском представительстве компании.

Российская Optima, она же K5, получит новый «атмосферник» объёмом два литра, который выдает 150 лошадиных сил и 192 Нм крутящего момента и работает в паре с шестиступенчатым «автоматом». Топовым станет 2,5-литровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском, развивающий 194 силы и 246 Нм крутящего момента. Он будет сочетаться с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.

Обе модификации получат передний привод, полностью независимую подвеску и колеса размером от 16 до 18 дюймов.

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Производство Kia K5 для России будет налажено на мощностях калининградского «Автотора», где в настоящее время собирают Optima. Ожидается, что новинка появится в стране в течение ближайших нескольких месяцев.