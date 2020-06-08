Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Представлен массовый электрический суперкар 

Motor.ru 6 часов назад
Представлен массовый электрический суперкар
Фото: Motor.ru
Немецкая фирма Elektron Innovativ вместе с итальянской Scuderia-E и турецким производителем систем хранения электроэнергии Imecar разработают мегаваттный суперкар One. Он получит композитный монокок, частично состоящий из натуральных волокон, а на публике впервые покажется в следующем году, в рамках Женевского автосалона. В планах Elektron Innovativ — стать массовым производителем.
Компания Elektron Innovativ предпочла не вдаваться в подробности, поэтому о One известен самый минимум. Монокок суперкара представляет собой смесь из углепластика, арамида и биоволокон, в структуру которых интегрированы аккумуляторные модули; подвеска собрана на двойных поперечных рычагах со штангами-толкателями, а в движение двухдверку приводят несколько электромоторов, выдающих один мегаватт или 1360 лошадиных сил. Одновременно с запуском Elektron One будет сформована итало-турецкая команда для чемпионата Формулы Е, которая испытает технологии для следующих моделей компании.
Всего их запланировано три. Первыми выйдут открытая версия One, а также облегченный вариант для трека. Через пять лет Elektron Innovativ намерена показать гиперкар с гоночными технологиями. Кроме того, в линейке бренда может появиться электрический байк. При всем при этом компания надеется стать массовым производителем и выпускать по 140 суперкаров ежегодно, а позднее выйти на показать 500 штук. Для этого цены на One постараются удержать в диапазоне 300–350 тысяч евро, что эквивалентно 23,2–27 миллионов рублей.
Накануне стало известно о ещё одном новом производителе гиперкаров. Стартап Naran Automotive основан бизнесменом Амиром Нараном, владельцем оператора бизнес-джетов Vimana Private Jets, и его дебютной моделью будет 1048-сильное купе с впечатляющей разгонной динамикой и салоном из мрамора. Кроме того, Наран намерен установить очередной рекорд Нюрбургринга.
Видео дня. Что изменилось в правилах каршеринга в Москве
Motor.ru: последние новости
В России предложили ввести новый штраф для водителей — 50 000 рублей В России предложили ввести новый штраф для водителей — 50 000 рублей Российскую Kia Optima переименуют и оснастят новыми моторами Российскую Kia Optima переименуют и оснастят новыми моторами В России появятся автомобильные номера с новыми кодами регионов В России появятся автомобильные номера с новыми кодами регионов
Комментарии
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Jeep Grand Wagoneer выехал на тесты и застрял в грязи
Jeep Grand Wagoneer выехал на тесты и застрял в грязи
В Москве отменят пропуска для водителей
В Москве отменят пропуска для водителей
Пьяный водитель сбил параспортсмена под Тюменью
Пьяный водитель сбил параспортсмена под Тюменью
Как определить реальный пробег автомобиля?
Как определить реальный пробег автомобиля?
Почему «АвтоВАЗ» ушел с европейского рынка
Почему «АвтоВАЗ» ушел с европейского рынка
Видео
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
00:56
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение