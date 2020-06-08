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Названы причины ухода «АвтоВАЗа» с рынка Евросоюза 

Car.ru 5 часов назад
Почему «АвтоВАЗ» ушел с европейского рынка
Фото: Car.ru
Продукция «АвтоВАЗ» являлась одним из самых технологичных экспортируемых российских товаров и теперь их поставки в Европу прекращены. Специалисты рассказали о мотивах такого решения.
Как мы уже сообщали, европейские дилерские центры получили последнюю партию машин от генерального дистрибьютора Lada Automobile GmbH Deutschland более 2 месяцев назад. По словам представителя компания, эти автомобили были последними.
Это произошло из-за реакции альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, в который входит и «АвтоВАЗ», на разразившийся финансовый кризис и спад продаж новых автомобилей из-за режима самоизоляции в большинстве европейских стран. Согласно принятому маркетинговому плану, бюджетный сегмент европейского рынка останется за Renault и Dacia, а остальные участники альянса не должны конкурировать с этими марками.
К сожалению, продукция российского производителя как раз пересекается с моделями Renault по стоимости.
По словам директора «АвтоВАЗа» Сергея Ильинского, прекращение поставок вызвано новыми экологическими требованиями в Европе. Доработка под них двигателей потребует серьёзных финансовых затрат и руководство посчитало это нецелесообразным.
Помимо финансовых потерь российский производитель понесёт серьезные имиджевые убытки, так как на европейском рынке «АвтоВАЗ» какой известен как создатель популярной Lada 4х4, которую недавно приобрел даже знаменитый автогонщик Ральф Шумахер, о чем мы недавно писали.
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Комментарии 3
Автоновости , Lada , Renault , Dacia , ЕС , Автоваз
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