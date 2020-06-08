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В Москве отменят пропуска для водителей 

Авторамблер и ещё 3 2 часа назад
В Москве отменят пропуска для водителей
Фото: Авторамблер
Режим самоизоляции в столице будет отменен 9 июня. Вместе с ним отменят и цифровые пропуска для водителей.
"Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок.
Кафе откроются с 16 июня, летние веранды", — цитирует ТАСС представителя Общественной палаты Константина Ремчукова.
Режим самоизоляции был введен в столице с 29 марта из-за пандемии коронавируса. С 1 июня в Москве начался второй этап снятия ограничений: начали работать объекты сферы услуг и торговли, в том числе автосалоны.
На сегодняшний день пропуск обязателен для езды по городу. За перемещение на автомобиле без пропуска в Москве штрафуют на 5 тыс. руб.
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