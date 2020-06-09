На Камчатке выставлен на продажу американский броневик 

Автомобильная промышленность Соединенных Штатов богата на легендарные и просто харизматичные автомобили, вот только за пределы Америки они редко выбираются. Тем занятнее обнаружить, что редкий образчик инкассаторского броневика на базе Ford F-450 был выставлен на продажу в Камчатском крае.
Инкассаторский фургон в характерной американской серо-синей окраске эксплуатировался “Камчаткомагропромбанком”, однако после его банкротства имущество выставили на торги. Согласно карточке лота на площадке Агентства по страхованию вкладов (АСВ), пробег машины неизвестен, выпущена она в 1995 году и оснащена дизельным двигателем объемом 7,3 литра мощностью 292 лошадиных силы с автоматической трансмиссией.
Точная модель силовой установки неизвестна, но, судя по характеристикам, это форсированный мотор Ford 7.3 Powerstroke производства Navistar T444E. И пусть столь скромная мощность на такой исполинский объем никого не смущает — этот монстр выдает более 700 ньютон-метров крутящего момента. Вопрос экономичности данной моедификации этого с рождения не самого эффективного двигателя, само собой, даже не поднимается.
Как гласит паспорт транспортного средства, ввезен в Россию грузовик был в 2000 году, затем его эксплуатировал банк. При полной массе почти в шесть тонн, управлять оригинальной машиной сможет только водитель обладающий правами категории C. Начальная цена лота — без малого два миллиона рублей, однако если в ходе нескольких раундов торгов броневиком никто не заинтересуется, к концу года его можно будет купить всего за сто с небольшим тысяч рублей.
Помимо оригинального инкассаторского фургона на базе Ford F-Series Super Duty первого поколения, распродаваемое имущество камчатского банка включает в себя пять УАЗ Patriot различных годов выпуска, разного цвета и с неизвестным пробегом, а также Toyota Highlander 2012 года за 1,8 млн, «лонговая семерка» BMW 750Li xDrive и Volkswagen Passat примерно тех же лет отроду.
Примечательно, что АСВ продает гораздо более ликвидный инкассаторский автомобиль на базе VW Transporter все того же Камчаткомагропромбанка за гораздо более скромные 1,2 миллиона рублей. Как и последние две легковушки, эта машина находится не на Дальнем Востоке, а в Подмосковье.