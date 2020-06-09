На Камчатке выставлен на продажу американский броневик 

Автомобильная промышленность Соединенных Штатов богата на легендарные и просто харизматичные автомобили, вот только за пределы Америки они редко выбираются. Тем занятнее обнаружить, что редкий образчик инкассаторского броневика на базе Ford F-450 был выставлен на продажу в Камчатском крае.

Инкассаторский фургон в характерной американской серо-синей окраске эксплуатировался “Камчаткомагропромбанком” , однако после его банкротства имущество выставили на торги. Согласно карточке лота на площадке Агентства по страхованию вкладов (АСВ), пробег машины неизвестен, выпущена она в 1995 году и оснащена дизельным двигателем объемом 7,3 литра мощностью 292 лошадиных силы с автоматической трансмиссией.

Точная модель силовой установки неизвестна, но, судя по характеристикам, это форсированный мотор Ford 7.3 Powerstroke производства Navistar T444E. И пусть столь скромная мощность на такой исполинский объем никого не смущает — этот монстр выдает более 700 ньютон-метров крутящего момента. Вопрос экономичности данной моедификации этого с рождения не самого эффективного двигателя, само собой, даже не поднимается.

Как гласит паспорт транспортного средства, ввезен в Россию грузовик был в 2000 году, затем его эксплуатировал банк. При полной массе почти в шесть тонн, управлять оригинальной машиной сможет только водитель обладающий правами категории C. Начальная цена лота — без малого два миллиона рублей, однако если в ходе нескольких раундов торгов броневиком никто не заинтересуется, к концу года его можно будет купить всего за сто с небольшим тысяч рублей.

Примечательно, что АСВ продает гораздо более ликвидный инкассаторский автомобиль на базе VW Transporter все того же Камчаткомагропромбанка за гораздо более скромные 1,2 миллиона рублей. Как и последние две легковушки, эта машина находится не на Дальнем Востоке, а в Подмосковье.