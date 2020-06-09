Почему в России остановят сборку BMW

Завод «Автотор» в Калининграде приостановит сборку автомобилей BMW с середины июня и до конца месяца из-за нехватки компонентов, передаёт ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия Руслана Садыкова.

По словам Садыкова, с учетом остановки заводов BMW в Европе и США из-за пандемии коронавируса в логистической цепочке поставок автокомпонентов образовался люфт. Он подчеркнул, что «такой вариант развития событий был предусмотрен, были разработаны соответствующие меры». Персонал, который занят на сборочной линии BMW, не останется без работы: на предприятии будут проводиться внеплановые и планово-предупредительные мероприятия по обслуживанию оборудования. Проблема с автокомпонентами будет решена к середине либо к концу июля.

На сегодняшний день сборочные мощности BMW на калининградском «Автоторе» загружены на 70 процентов, там осуществляется производство моделей 3-й, 5-й и 7-й серий, а также кроссоверов X1, Х3, X4, X5, X6 и X7. В компании рассчитывают, что уже в июне удастся выйти на докризисный уровень.

Ранее BMW перешла на ежеквартальный отчёт о продажах. По данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по апрель дилеры баварского бренда реализовали в России 10 880 новых автомобилей, что на 12 процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года. Самой продаваемой моделью в линейке BMW является X5, которая разошлась в количестве 2025 экземпляров.