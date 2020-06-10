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ГИБДД тестирует новую систему проверки водителей на алкоголь 

RT на русском и ещё 18 15 часов назад
Водителей проверят на трезвость по новой системе
Фото: АГН «Москва» © Андрей Никеричев
ГИБДД тестирует систему, которая позволяет тестировать людей на предмет алкогольного опьянения при помощи индикации этанола в выдыхаемом воздухе.
Об этом сообщает «Говорит Москва».
Отмечается, что проект о введении данной процедуры направлен на обсуждение в Общественную палату.
«Мы, когда будем проводить проверку, фактически сразу в течение нескольких секунд поймём, есть основания полагать, что в выдыхаемом воздухе у водителя содержится алкоголь или нет», — заявил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) генерал-майор полиции Александр Быков.
Он уточнил, что этот метод будет применятся на дорогах, на которых возможно пустить движение в одну полосу.
1 мая сообщалось, что ГИБДД в период майских праздников организует массовые проверки по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения
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Автоновости , Александр Быков , Общественная палата России , ГИБДД
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