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Продажи Tesla Model 3 в Китае в мае выросли в три раза 

Car.ru 7 часов назад
Продажи Tesla Model 3 в Китае в мае выросли в три раза
Фото: car.ru
Американский автопроизводитель Tesla резко увеличил объемы продаж своих электрокаров в Китае. В мае показатели увеличились в три раза.
В последнем весеннем месяце 2020 года производитель реализовал на автомобильном рынке Китая более 11 тысяч своих электрических седанов Tesla Model 3. По сравнению с предыдущим месяцем эта цифра в 3 раза выше. Такую статистику приводит китайская организация CPCA, которая отслеживает показатели продаж автомобильной техники на внутреннем рынке Поднебесной.
Что касается всего весеннего периода, то самая сложная ситуация по сбыту электрокаров сложилась у компании в апреле. Тогда Tesla реализовала 3,6 тысяч седанов Model 3. В марте, во многом еще по инерции компания показала неплохие результаты по продажам, было реализовано более 10 тысяч экземпляров этой модели.
Центром производства электрических транспортных средств американской компании, стал завод в Шанхае, запущенный осенью 2019 года. Первые электрокары начали сходить с конвейера в январе 2020 года.
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Автоновости , Tesla , Tesla Model 3
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