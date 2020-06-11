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Работу завода Honda в США остановили из-за кибератаки 

РИА Новости и ещё 11 22 минуты назад
Работу завода Honda в США остановили из-за кибератаки
Фото: © Flickr / Prince Turtle
Завод японского автостроителя Honda Motor Co,. Ltd в американском штате Огайо был остановлен из-за кибератаки, сообщил телеканал NHK.
В результате кибератаки система управления производством на заводе в Огайо была заражена вредоносным ПО, что сделало невозможным возобновление его работы.
В понедельник компания сообщила о кибератаке, следствием котором стал сбой во внутрикорпоративной сети, что привело ко временным перебоям с отправкой продукции и производством. Производство в Японии было восстановлено в среду утром. Завод в Огайо из-за заражения пока производство не восстановил, ожидается его запуск до конца недели.
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Автоновости , Honda
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