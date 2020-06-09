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Брянский таксист, отказавшийся везти студента из Конго, отстранён от работы 

ИА Regnum и ещё 7 4 часа назад
Отказавшегося везти студента из Конго таксиста наказали
Фото: РИА Новости
Водителя службы «Яндекс. Такси» отстранили от работы за отказ вести иностранного темнокожего студента в Брянске. Мужчина завил, что является расистом.
Таксист отказался везти гражданина Республики Конго из-за того, что тот ему «не понравился». Он также ответил утвердительно на вопрос молодого человека: «Вы расист?» В компании «Яндекс. Такси», чьи заказы обслуживал водитель, отстранили его от работы.
«Мы связались с Роем (студентом), выяснили подробности происшествия, принесли свои извинения. Водитель больше не может выполнять заказы нашего сервиса», — сказали в пресс-службе компании ТАСС.
Пассажиром оказался студент экономического факультета Брянского государственного университета.
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Автоновости , ДТП , ИТАР-ТАСС
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