В тоннелях Москвы наносят новую разметку 

В некоторых столичных тоннелях начали менять сплошную разметку на прерывистую, которая позволит перестраиваться.

В будущем примеру Москвы последуют и другие города России, сообщает во вторник Autonews. По мнению авторов проекта из экспертного центра Probok.net, нововведение положительно скажется на трафике в столице, так как водители смогут обгонять медленные ТС, а также поможет не пропускать нужные повороты.

Дорожные службы уже нанесли новую разметку в Дорогомиловском тоннеле и на проспекте Мира в районе ВНДХ. До конца лета прерывистые линии появятся еще в 23 тоннелях Москвы: на Садовом кольце, на Третьем транспортном кольце и некоторых съездах.

Пересечение сплошной разметки в Москве карается штрафом в 500 руб. В тоннелях нарушителей разметки штрафуют дорожные камеры, установленные на въезде и выезде.