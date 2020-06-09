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В тоннелях Москвы наносят новую разметку 

Авторамблер 3 часа назад
В тоннелях Москвы наносят новую разметку
Фото: Авторамблер
В некоторых столичных тоннелях начали менять сплошную разметку на прерывистую, которая позволит перестраиваться.
В будущем примеру Москвы последуют и другие города России, сообщает во вторник Autonews. По мнению авторов проекта из экспертного центра Probok.net, нововведение положительно скажется на трафике в столице, так как водители смогут обгонять медленные ТС, а также поможет не пропускать нужные повороты.
Дорожные службы уже нанесли новую разметку в Дорогомиловском тоннеле и на проспекте Мира в районе ВНДХ. До конца лета прерывистые линии появятся еще в 23 тоннелях Москвы: на Садовом кольце, на Третьем транспортном кольце и некоторых съездах.
Пересечение сплошной разметки в Москве карается штрафом в 500 руб. В тоннелях нарушителей разметки штрафуют дорожные камеры, установленные на въезде и выезде.
Ранее производители дорожных комплексов фотовидеофиксации предложили включить в КоАП штрафы за превышение средней скорости. В ноябре прошлого года после массовых жалоб автомобилистов в Госдуме поддержали законопроект, отменяющий такие штрафы.
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Автоновости , Госдума
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