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Конкурент Tesla взлетел в цене за три дня 

Lenta.ru 1 час назад
Конкурент Tesla взлетел в цене за три дня
Фото: nikolamotor.com
Американский производитель электрогрузовиков Nikola Motor за несколько сессий на бирже по капитализации почти догнал автогиганта. Стартап взлетел в цене за три дня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
На момент публикации материала, акции Nikola на бирже подросли на 5,6 процента — до 77,38 доллара за штуку. Капитализация компании сейчас оценивается в 27,9 миллиарда долларов. Для сравнений, капитализация Ford сейчас составляет 28,6 миллиарда долларов.
На IPO стартап вышел в начале июня. 4 июня стоимость акций достигла 33,75 доллара за штуку, а рыночная капитализация компании составила около 12 миллиардов долларов.
Nikola занимается созданием грузовиков на водородных топливных элементах с нулевыми выбросами в атмосферу. Один из основных конкурентов компании в США — Tesla.
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Автоновости , Tesla , Ford
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