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Проект нового метода тестирования водителей на алкоголь обсудят в ОП РФ 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
В Общественную палату России для обсуждения поступил проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение.
Об этом заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Александр Быков сообщил в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
По его словам, данное техническое средство — не алкотестер. Оно позволит ускорить процедуру проверки водителей, отметил Быков.
"Мы, когда будем проводить проверку, фактически сразу в течение нескольких секунд поймем, есть основания полагать, что в выдыхаемом воздухе у водителя содержится алкоголь или нет. Если есть, тогда мы попросим водителя пройти уже полную процедуру освидетельствования. Если нет — без составления процессуальных документов мы разрешим продолжить дальнейшее движение", — пояснил Быков.
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Автоновости , Видео , ДТП , Александр Быков , Общественная палата России , ГИБДД
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