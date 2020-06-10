В Общественную палату России для обсуждения поступил проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение.
Об этом заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Александр Быков сообщил в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
По его словам, данное техническое средство — не алкотестер. Оно позволит ускорить процедуру проверки водителей, отметил Быков.
"Мы, когда будем проводить проверку, фактически сразу в течение нескольких секунд поймем, есть основания полагать, что в выдыхаемом воздухе у водителя содержится алкоголь или нет. Если есть, тогда мы попросим водителя пройти уже полную процедуру освидетельствования. Если нет — без составления процессуальных документов мы разрешим продолжить дальнейшее движение", — пояснил Быков.