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Новый кроссовер Volkswagen Nivus встал на конвейер 

Daily-Motor и ещё 2 4 часа назад
Новый кроссовер Volkswagen встал на конвейер
Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen приступила к серийному производству нового компактного кроссовера Nivus, официальная презентация которого состоялась в конце мая этого года.
Сборкой автомобиля занимается бразильский завод марки в Анчиете. В продажу на рынке Южной Америки новый Nivus поступит до конца текущего года. В Европу эту модель привезут в 2021 году.
Новый Volkswagen Nivus спроектирован на той же платформе, что и актуальный хэтчбек Polo, а также кроссовер T-Cross. Приводит в движение этот «паркетник» 1-литровый турбомотор на 130 лошадиных сил, работающий в связке с 6-диапазонным «автоматом» и передним приводом.
Цены на кроссовер пока не объявлены. По неофициальным данным, в Бразилии за эту модель будут просить от 79 тысяч 990 реалов или 1 миллион 60 тысяч рублей по актуальному курсу. В «топовом» исполнении стоимость Nivus составит 97 тысяч 990 реалов или 1 миллион 300 тысяч рублей.
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Автоновости , Volkswagen
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