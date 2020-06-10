Новый кроссовер Volkswagen встал на конвейер

Компания Volkswagen приступила к серийному производству нового компактного кроссовера Nivus, официальная презентация которого состоялась в конце мая этого года.

Сборкой автомобиля занимается бразильский завод марки в Анчиете. В продажу на рынке Южной Америки новый Nivus поступит до конца текущего года. В Европу эту модель привезут в 2021 году.

Новый Volkswagen Nivus спроектирован на той же платформе, что и актуальный хэтчбек Polo, а также кроссовер T-Cross. Приводит в движение этот «паркетник» 1-литровый турбомотор на 130 лошадиных сил, работающий в связке с 6-диапазонным «автоматом» и передним приводом.

Цены на кроссовер пока не объявлены. По неофициальным данным, в Бразилии за эту модель будут просить от 79 тысяч 990 реалов или 1 миллион 60 тысяч рублей по актуальному курсу. В «топовом» исполнении стоимость Nivus составит 97 тысяч 990 реалов или 1 миллион 300 тысяч рублей.