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Skoda представила вседорожную Octavia 

Авторамблер 4 часа назад
Skoda представила вседорожную Octavia
Фото: Skoda
Чешская марка показала Octavia Combi Scout четвертой генерации, который получил особый декор, более крупные колеса и впервые обзавелся моноприводом.
Внешне новинку можно отличить от стандартного универсала по "вседорожному" пластиковому обвесу с серебристыми накладками на бамперах и особым колесными дискам. По умолчанию Combi Scout положены 18-дюймовые колеса, а за доплату можно установить диски размерностью 19 дюймов.
Со сменой поколения Octavia переехала на платформу MQB, которую делит с Seat Leon, Volkswagen Golf и Audi A3 и подросла в габаритах. Вместимость багажника универсала увеличилась до 640 л.
Базовым мотором Scout стал 1,5-литровый наддувный двигатель с четырьмя цилиндрами мощностью 150 л.с., работающий исключительно с передним приводом. Мотор агрегатируется шестиступенчатой "механикой" или семидиапазонной роботизированной коробкой в сочетании с электро-"довеском" e-Tec.
Топовый двигатель — 2-литровый бензиновый мотор мощностью 190 л.с., сочетающийся с полным приводом.
Также для Scout доступен дизельный двигатель того же объема в трех вариантах форсировки — 115, 150 или 200 л.с. "Дизель" на 115 л.с. работает в тандеме с шестиступенчатой механической коробкой и передним приводом, а остальные два — с "роботом" DSG и AWD.
Skoda
Цена Skoda Octavia Scout пока не сообщается, как и дата выхода универсала на рынок.
Skoda Octavia четвертого поколения была представлена в ноябре прошлого года. Модель выросла в габаритах и избавилась от спорной "четырехглазой" оптики. В России "четвертая" Octavia может появиться в конце нынешнего года, однако о выходе на российский рынок версии Scout пока ничего не известно.
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Автоновости , Volkswagen Golf , Audi , Audi A3 , SEAT , Skoda Octavia , Volkswagen , Skoda , SEAT Leon
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