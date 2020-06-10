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«АвтоВАЗ» отложил введение четырехдневной рабочей недели 

РИА Новости и ещё 7 4 часа назад
АвтоВАЗ отложил переход на неполную рабочую неделю
Фото: ТАСС
"АвтоВАЗ" переносит введение 4-дневной рабочей недели с 29 июня на 31 августа в связи с краткосрочным оживлением на рынке, говорится в сообщении компании.
"АвтоВАЗ" сохранит режим полной 5-дневной рабочей недели до 31 августа 2020 года. Напомним, что ранее компания планировала перейти на режим сокращенной 4-дневной рабочей недели с 29 июня 2020 года", — говорится в сообщении.
"Решение о сохранении на лето режима полной рабочей недели очень важно для компании и для нашего коллектива. В этот сложный для всех период, благодаря принятым мерам поддержки отрасли со стороны президента России и поэтапному снятию санитарных ограничений, мы видим начало позитивного тренда по восстановлению российского автомобильного рынка. Конечно же, очень сложно прогнозировать, сохранит ли тенденция восстановления рынка устойчивую позитивную динамику. На этой основе мы примем решение о графике работы по окончанию летних месяцев", — прокомментировал решение глава компании Ив Каракатзанис.
Отмечается, что руководство "АвтоВАЗа" решило сохранить полную рабочую неделю до конца лета в связи с ростом по сравнению с предыдущим месяцем заказов на новые автомобили на июль и август со стороны дилеров, партнеров, организаций и ведомств, осуществляющих корпоративные и государственные закупки, что ведет к соответствующему увеличению объемов производства.
Положительное влияние на отрасль оказали расширенные меры государственной поддержки спроса, которые уже показали свою эффективность, а также постепенное снятие санитарных ограничений в большинстве регионов страны и открытие дилерских центров Lada, поясняет компания.
"В настоящее время трудно спрогнозировать состояние автомобильного рынка осенью 2020 года — по последним прогнозам, сокращение рынка в 2020 году может составить около 30% по сравнению с результатами 2019 года. В связи с этим "АвтоВАЗ" заранее предусматривает введение режима 4-дневной рабочей недели, начиная с 31 августа 2020 года. Это мера, которой компания воспользуется для сохранения рабочих мест и коллектива в случае негативного сценария развития ситуации на рынке осенью. Окончательное решение будет принято в конце августа 2020 года", — говорится в сообщении.
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Автоновости , Lada , Автоваз
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