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В России прекратились продажи одной из моделей марки Renault 

Wroom.ru и ещё 2 4 часа назад
В РФ прекратились продажи одной из моделей Renault
Фото: Wroom.ru
Автомобиль Renault Dokker ушёл с российского рынка через два с половиной года после дебюта.
Эту модель начали выпускать в Марокко ещё в 2012 году. Автомобиль под марками Dacia или Renault продавался на рынках Европы, Северной Африки и Ближнего Востока, но до России Dokker добрался только в конце 2017 года. А теперь модель уходит с нашего рынка: как отмечает «Авторевю», дилеры уже распродали имевшиеся в наличии машины.
Renault Dokker предлагался с двумя вариантами кузова: пассажирский минивэн (от 905 000 рублей) и грузовой фургон (от 909 000 рублей). Кроме того, в прошлом году в российских автосалонах появилась псевдовнедорожная версия Dokker Stepway с декоративным обвесом и улучшенным оснащением салона.
Автомобиль оснащался бензиновым мотором объёмом 1,6 литра и мощностью 82 л. с. или турбодизелем 1.5 dCi, развивающим 90 сил. Все версии имели пятиступенчатую механическую коробку.
За два с половиной года в России продали 3,5 тысячи пассажирских и 1,3 тысячи грузовых «Доккеров». Между тем, в будущем модель, возможно, вернётся в Россию, но уже под маркой «Лада» — по некоторым данным «русифицированный» вариант автомобиля начнут выпускать в Тольятти в 2021 или 2022 году, однако официального подтверждения этой информации нет.
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Комментарии
Автоновости , Lada , Renault , Renault Dokker , Dacia , Авторевю
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