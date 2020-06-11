В РФ прекратились продажи одной из моделей Renault

Автомобиль Renault Dokker ушёл с российского рынка через два с половиной года после дебюта.

Эту модель начали выпускать в Марокко ещё в 2012 году. Автомобиль под марками Dacia или Renault продавался на рынках Европы, Северной Африки и Ближнего Востока, но до России Dokker добрался только в конце 2017 года. А теперь модель уходит с нашего рынка: как отмечает «Авторевю», дилеры уже распродали имевшиеся в наличии машины.

Renault Dokker предлагался с двумя вариантами кузова: пассажирский минивэн (от 905 000 рублей) и грузовой фургон (от 909 000 рублей). Кроме того, в прошлом году в российских автосалонах появилась псевдовнедорожная версия Dokker Stepway с декоративным обвесом и улучшенным оснащением салона.

Автомобиль оснащался бензиновым мотором объёмом 1,6 литра и мощностью 82 л. с. или турбодизелем 1.5 dCi, развивающим 90 сил. Все версии имели пятиступенчатую механическую коробку.