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В России задумались о пожизненном лишении прав за пьяное вождение 

Lenta.ru и ещё 4 4 часа назад
Наказание за пьяное вождение могут ужесточить
Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»
В России задумались о пожизненном лишении прав за вождение в нетрезвом виде. С таким предложением выступил член Совета Федерации Сергей Леонов, передает РИА Новости.
По его словам, лечение от алкогольной или наркотической зависимости не дает долгосрочного результата, если у человека нет желания вылечиться. Это может привести к срыву, и пациент продолжит употреблять спиртные напитки или наркотические вещества.
Леонов назвал наказание за пьяное вождение слишком мягким. «Если водителя остановили в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, первый раз его можно лишить прав на год, второй раз — на два года. А если уже третий раз — то пожизненно», — сказал сенатор.
Кроме того, член Совфеда предложил сообщать в ГИБДД о водителях, которых проходят лечение в клинике от алкогольной либо наркотической зависимости. Он добавил, что права пациента необходимо приостанавливать, пока он «не представит справку о хорошем состоянии здоровья».
Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.
10 июня в прокуратуре заявили, что артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ранее в его крови и моче обнаружили следы кокаина и каннабиноидов.
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Автоновости , Лишение прав , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Сергей Леонов , Генпрокуратура РФ , Совет Федерации , ГИБДД , РИА Новости
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