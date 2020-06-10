Наказание за пьяное вождение могут ужесточить

В России задумались о пожизненном лишении прав за вождение в нетрезвом виде. С таким предложением выступил член Совета Федерации Сергей Леонов , передает РИА Новости.

По его словам, лечение от алкогольной или наркотической зависимости не дает долгосрочного результата, если у человека нет желания вылечиться. Это может привести к срыву, и пациент продолжит употреблять спиртные напитки или наркотические вещества.

Леонов назвал наказание за пьяное вождение слишком мягким. «Если водителя остановили в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, первый раз его можно лишить прав на год, второй раз — на два года. А если уже третий раз — то пожизненно», — сказал сенатор.

Кроме того, член Совфеда предложил сообщать в ГИБДД о водителях, которых проходят лечение в клинике от алкогольной либо наркотической зависимости. Он добавил, что права пациента необходимо приостанавливать, пока он «не представит справку о хорошем состоянии здоровья».

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.