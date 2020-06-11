За пьяную езду будут лишать прав пожизненно?

В Совете Федерации предложили ужесточить наказание за вождение в нетрезвом состоянии. По мнению сенатора Сергея Леонова, у водителей, неоднократно пойманных пьяными за рулем, следует пожизненно отбирать права.

Существующие меры наказания для таких граждан Леонов назвал слишком мягкими, сообщает РИА "Новости". По его мнению, за однократное нарушение следует лишать прав на год, за двукратное — на два года, а пойманного пьяным за рулем в третий раз следует лишать прав пожизненно.

Сенатор подчеркнул, что лечение от алкогольной или наркотической зависимости "не дает долгосрочного результата, если человек сам не захочет вылечиться". Пациент может лечиться, а затем вернуться к прежнему образу жизни после срыва.

Поэтому Леонов предложил также усовершенствовать межведомственную связь. К примеру, если человек проходит лечение от зависимости в клинике, информация об этом должна поступать в ГИБДД

"Его права должны приостанавливаться, пока пациент не представит справку о хорошем состоянии здоровья", — сказал Леонов.

Предложения об ужесточении наказания за нетрезвое вождение начали активно поступать после смертельного ДТП, устроенного в понедельник актером Михаилом Ефремовым