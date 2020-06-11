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Власти предложили пожизненно лишать прав за пьяную езду 

Авторамблер и ещё 3 1 час назад
За пьяную езду будут лишать прав пожизненно?
Фото: Depositphotos
В Совете Федерации предложили ужесточить наказание за вождение в нетрезвом состоянии. По мнению сенатора Сергея Леонова, у водителей, неоднократно пойманных пьяными за рулем, следует пожизненно отбирать права.
Существующие меры наказания для таких граждан Леонов назвал слишком мягкими, сообщает РИА "Новости". По его мнению, за однократное нарушение следует лишать прав на год, за двукратное — на два года, а пойманного пьяным за рулем в третий раз следует лишать прав пожизненно.
Сенатор подчеркнул, что лечение от алкогольной или наркотической зависимости "не дает долгосрочного результата, если человек сам не захочет вылечиться". Пациент может лечиться, а затем вернуться к прежнему образу жизни после срыва.
Поэтому Леонов предложил также усовершенствовать межведомственную связь. К примеру, если человек проходит лечение от зависимости в клинике, информация об этом должна поступать в ГИБДД.
"Его права должны приостанавливаться, пока пациент не представит справку о хорошем состоянии здоровья", — сказал Леонов.
Предложения об ужесточении наказания за нетрезвое вождение начали активно поступать после смертельного ДТП, устроенного в понедельник актером Михаилом Ефремовым.
Ефремов на Jeep Grand Cherokee выскочил на встречную полосу в центре Москвы и протаранил автомобиль Lada. Мужчина, ехавший за рулем отечественной машины, получил тяжелые травмы и скончался в больнице. В крови Ефремова нашли алкоголь, а также следы наркотических веществ. Ему грозит до 12 лет колонии. До 9 августа актер отправлен под домашний арест.
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Автоновости , Jeep , Lada , Jeep Grand Cherokee , Михаил Ефремов , Совет Федерации , ГИБДД , РИА Новости
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