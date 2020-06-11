BMW представила гибридный BMW X5 

Экологичный кроссовер от баварского производителя BMW получил обозначение X5 xDrive 45e.
Гибридная силовая установка обновлённого паркетника BMW X5 xDrive 45e состоит из турбированного двигателя объёмом 3,0 литра и электромотора — их совместная мощность составляет 389 лошадиных сил. Крутящий момент колёсам передает новейшая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Sport Steptronic.
Полная зарядка аккумуляторных батарей автомобиля позволяет на одном электромоторе преодолеть 50 км, причём сделать это можно со скоростью до 130 км/ч. Разгон кроссовера до 100 км/ч занимает 5,3 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 210 км/ч.
В оснащение базовой версии BMW X5 xDrive 45e входит камера заднего вида, панорамный люк, подогрев передних сидений, адаптивные диодные фары, цифровая приборная панель и новейшая мультимедиа система BMW iDrive. Стартовый вариант также получит мониторинг мертвых зон, систему контроля полосы и помощь при экстренном торможении.
Дилерские центры бренда в Соединённых Штатах предлагают автомобиль за 65,4 тысяч долларов, что по текущему курсу равняется 4,49 миллиона рублей.