BMW представила гибридный BMW X5 

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Экологичный кроссовер от баварского производителя BMW получил обозначение X5 xDrive 45e.

Гибридная силовая установка обновлённого паркетника BMW X5 xDrive 45e состоит из турбированного двигателя объёмом 3,0 литра и электромотора — их совместная мощность составляет 389 лошадиных сил. Крутящий момент колёсам передает новейшая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Sport Steptronic.

Полная зарядка аккумуляторных батарей автомобиля позволяет на одном электромоторе преодолеть 50 км, причём сделать это можно со скоростью до 130 км/ч. Разгон кроссовера до 100 км/ч занимает 5,3 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 210 км/ч.

В оснащение базовой версии BMW X5 xDrive 45e входит камера заднего вида, панорамный люк, подогрев передних сидений, адаптивные диодные фары, цифровая приборная панель и новейшая мультимедиа система BMW iDrive. Стартовый вариант также получит мониторинг мертвых зон, систему контроля полосы и помощь при экстренном торможении.

Дилерские центры бренда в Соединённых Штатах предлагают автомобиль за 65,4 тысяч долларов, что по текущему курсу равняется 4,49 миллиона рублей.