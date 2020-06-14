Все новости на карте

Компания Toyota зарегистрировала в России луноход, патент на промышленный образец опубликован на сайте Федерального института промышленной собственности.

В патенте транспортное средство называется автомобилем. Изображение в патенте указывает, что это луноход.

В марте 2019 года сообщалось, что Японское агентство аэрокосмических исследований испытало технологию беспилотного управления, которую могут использовать для возведения исследовательской базы на Луне.

12 марта ДЖАКСА и японский автоконцерн Toyota объявили о начале совместной разработки пилотируемого лунохода.