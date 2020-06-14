Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Toyota зарегистрировала в России луноход 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 4 часа назад
Toyota зарегистрировала в России луноход
Фото: Reuters
Компания Toyota зарегистрировала в России луноход, патент на промышленный образец опубликован на сайте Федерального института промышленной собственности.
В патенте транспортное средство называется автомобилем. Изображение в патенте указывает, что это луноход.
В марте 2019 года сообщалось, что Японское агентство аэрокосмических исследований испытало технологию беспилотного управления, которую могут использовать для возведения исследовательской базы на Луне.
12 марта ДЖАКСА и японский автоконцерн Toyota объявили о начале совместной разработки пилотируемого лунохода.
Видео дня. Как общаться с сотрудниками ГАИ
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
ГИБДД решила использовать новый метод проверки водителей на трезвость ГИБДД решила использовать новый метод проверки водителей на трезвость Брянский таксист отказался везти темнокожего студента Брянский таксист отказался везти темнокожего студента Пробки в Москве впервые с начала вспышки коронавируса достигли 9 баллов Пробки в Москве впервые с начала вспышки коронавируса достигли 9 баллов
Автоновости , Toyota
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Психологи охарактеризовали поведение Ефремова на видеообращении
Психологи охарактеризовали поведение Ефремова на видеообращении
«Тут не просто зависимость»: Психиатр-нарколог оценил случай Ефремова
«Тут не просто зависимость»: Психиатр-нарколог оценил случай Ефремова
Сколько мощности автомобиля забирает кондиционер
Сколько мощности автомобиля забирает кондиционер
Все минусы коробки-«автомат»
Все минусы коробки-«автомат»
Экс-чиновница сбила ребенка и засудила его семью
Экс-чиновница сбила ребенка и засудила его семью
Видео
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение