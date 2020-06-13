Российский регион снимет запрет на каршеринг

Ленинградская область снимет запрет на пользование каршерингом с 15 июня. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

Отмечается, что краткосрочная аренда разрешена при условии ежедневной дезинфекции внутренних и внешних поверхностей автомобиля. Возобновление работы каршеринга анонсировано и в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в регионе разрешена работа ярмарок без ограничений по ассортименту. Однако использование масок при этом обязательно.

В Москве работа каршеринга возобновилась 25 мая. Арендовать машину можно только на долгосрочный период — на пять дней или более. Также до недавнего времени требовался цифровой пропуск. Перед сдачей машина пройдет дезинфекцию.