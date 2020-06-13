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Российский регион снимет запрет на пользование каршерингом 

Lenta.ru 7 часов назад
Российский регион снимет запрет на каршеринг
Фото: РИА Новости
Ленинградская область снимет запрет на пользование каршерингом с 15 июня. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.
Отмечается, что краткосрочная аренда разрешена при условии ежедневной дезинфекции внутренних и внешних поверхностей автомобиля. Возобновление работы каршеринга анонсировано и в Санкт-Петербурге.
Кроме того, в регионе разрешена работа ярмарок без ограничений по ассортименту. Однако использование масок при этом обязательно.
В Москве работа каршеринга возобновилась 25 мая. Арендовать машину можно только на долгосрочный период — на пять дней или более. Также до недавнего времени требовался цифровой пропуск. Перед сдачей машина пройдет дезинфекцию.
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