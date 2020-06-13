Сколько мощности автомобиля забирает кондиционер 

На сегодняшний день большинство современных машин оснащены кондиционерами.

Принцип его работы знает каждый водитель, поэтому часто пользуется им, особенно в летнее время года. Многие автомобилисты задаются только одним вопросом, сколько мощности автомобиля может забирать кондиционер.

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, дилеры одного из российский автоцентров провели исследования. Для тестирования был взят автомобиль Mazda MX-5. Под капотом установлен 2,0-литровый мотор. Его мощность 184 лошадиных силы. Вместе с ним работает автоматизированная коробка передач.

Проведенные исследования показали, что кондиционер отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности, для 184-сильной Mazda это 2%, что приемлемо. При этом привод компрессора забирает у автомобиля до 5% мощности.

По словам многих автомобилистов, во время эксплуатации машины с кондиционером не всегда ощутимо, что мощности недостаточно, тем не менее кондиционер требует на себя мощности и берет ее.