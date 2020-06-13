Эксперты издания «Автовзгляд» рассказали читателям, почему солнцезащитный экран, призванный сохранить прохладу в салоне авто и защитить детали внутреннего интерьера от палящих лучей, может стать причиной дорогостоящего ремонта авто. По их словам, модный аксессуар — не что иное, как разрекламированная безделица. Автор статьи подчеркивает, что впервые солнцезащитные экраны появились в странах Южной Европы, откуда в скором времени перекочевали в Россию. У отечественных автолюбителей аксессуар приобрел большую популярность, поскольку автовладельцы уверены, что, как и говорится в рекламе, экраны способны сохранить прохладу в салоне, а также предотвратить выгорание кожи, велюра и деформацию пластиковых элементов торпедо. Эксперты уверяют, что это утверждение верно лишь отчасти: салон нагревается не через лобовое стекло, а посредством накаливания металлических элементов кузова авто. При этом деформация и выгорание интерьера салона, по их словам, становится заметна только спустя десятилетия. И то, если автомобиль находится под палящим солнцем круглогодично, что для большинства российских автолюбителей неактуально. Солнцезащитные экраны, уверяют специалисты несут в себе больше вреда, чем пользы. Самый главный минус — отраженное от аксессуара тепло нагревает не только стекло, но и клей, которым «лобовик» приклеен к раме. Чем чаще использовать экран, тем быстрее стекло «потечет», отметили эксперты. Это станет заметно после того, как в салон начнет просачиваться влага. Учитывая, что услуг по «подклейке лобовиков» в России пока нет, стекло придется менять. А это, как известно, грозит серьезными затратами.
Чем опасен солнцезащитный экран на лобовом стекле
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