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Все минусы коробки-«автомат» 

Павел Тиунов 5 часов назад
Все минусы коробки-«автомат»
Фото: ТАСС
Эксперты издания «Автовзгляд» назвали ряд причин, почему иногда стоит отказаться от покупки автомобиля с автоматической коробкой передач. Ниже пять веских доводов в пользу «механики». В первую очередь специалисты указывают на снижающийся с каждой новой модификацией автоматической коробки переключения передач (АКПП) запас прочности. По их словам, о гарантированных некогда 250 тысячах километрах работы «автомата», установленного в современных моделях авто, можно забыть. Всё оттого, что инженеры усложняют работу «коробки» добавлением большего количества ступеней, при этом стараясь сделать сам агрегат легче. АКПП точно не для любителей резких стартов и быстрой езды, уверяют аналитики. При переключении скоростей агрегат немного зависает, что со стопроцентной вероятностью будет раздражать прирожденных гонщиков. Выход из ситуации, как минимум, — «робот» с двумя сцеплениями. Автоматическая «коробка» при этом «съедает» часть мощности двигателя, которая «теряется» в конструктивных особенностях агрегата. Отсюда и повышенный расход топлива. Эксперты отмечают, чем меньше ступеней в АКПП, тем больше автомобиль «пожирает» горючего. Кроме того, за «автоматом» нужен тщательный уход, говорится в статье. Если придерживаться регулярной замены масла и фильтров АКПП способна «протянуть» более 200 тысяч пройденных километров. В противном случае менять агрегат на новый придется уже после 50 тысяч километров. Наконец, автоматическая «коробка» может стать препятствием для буксировки. Не все автомобили с АКПП можно тянуть на гибкой сцепке. Некоторые производители прямо рекомендуют для перемещения сломавшегося авто использовать эвакуатор.
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Автоновости , АвтоВзгляд
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